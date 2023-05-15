ВСУ начали контрнаступление под Угледаром и Сватово 1 15.05.2023, 7:45

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Российские пропагандисты запаниковали.

Российские Telegram-каналы сообщают о продвижении ВСУ на Угледарском направлении у населенного пункта Никольское и на Сватовском направлении у Куземовки, пишет «Диалог».

По информации пропагандистов, ВСУ вытеснили врага в районе Никольского Донецкой области.

Группа захватчиков из Никольского подтвердила успешную атаку ВСУ: «Сегодня позицию уничтожили с танка, засыпало пацанов, один — «двести», «Отошли на 150 метров назад, отдали одну позицию», «Двухсотого вытаскивали на тряпке, по земле волокли».

Российские пропагандисты недовольны происходящим на фронте: «Что, бл*ть, за война такая?! Один танк решает бой за позицию. Наши с винтовками сидят? Одна на троих? Где авиация? Где арта? Где наши танки... вторая армия мира при фанерном стала, вылетела из 10-ки», «Где то, где се. Главное, все прекрасно понимают, где, и все равно задаются вопросом. Все это навсегда осталось под Киевом в ходе успешного зимне-весеннего наскока в 2022 году, потом пропадало под Северодонецком - Лисичанском летом того же года и сейчас окончательно закончилось под Бахмутом».

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