Франция призвала белорусский режим освободить политзаключенных

Франция призвала белорусский режим освободить политзаключенных1
- 15.05.2023, 10:28
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Париж призывает официальный Минск соблюдать свои международные обязательства.
Франция с глубокой обеспокоенностью приняла к сведению выводы доклада профессора Эрве Асенсио о наблюдающемся в течение последних двух лет росте ограничения основных свобод и ужесточении репрессий в Беларуси, сообщило посольство Франции.
Давление на общество, как отмечается, увеличивается, чтобы обеспечить контроль белорусского правительства и «заставить замолчать всех тех, кто выступает против агрессивной войны России в отношении Украины».
Франция настоятельно призвала Беларусь соблюдать свои международные обязанности и обязательства. Париж предлагает начать «с освобождения политических заключенных по гуманитарным соображениям и обеспечения доступа содержащихся под стражей лиц к медицинской помощи».
«Франция вновь решительно осуждает серьезные нарушения прав человека в Беларуси и соучастие режима Александра Лукашенко в незаконной и неоправданной военной агрессии России против Украины», — говорится в сообщении посольства.