Ученые: Высокие спортсмены лучше выступают в жаркую погоду

Ученые: Высокие спортсмены лучше выступают в жаркую погоду1
- 15.05.2023, 10:35
В этом люди похожи на животных.
Новое исследование, посвященное выступлениям профессиональных триатлонистов, показало, что более высокие мужчины с более длинными конечностями лучше играют при высоких температурах, чем их низкорослые конкуренты, пишет «Нож».
В исследовании приняли участие 173 спортсмена, участвовавших почти в 200 соревнованиях по экстремальному триатлону Ironman за два десятилетия. Высокие худощавые мужчины были примерно на 2,5% быстрее.
Вероятно, это связано с тем, что площадь поверхности их тела больше, поэтому они могут рассеивать тепло от большего количества кожи и выделять больше пота для охлаждения.
Ученые делают вывод, что люди похожи на животных, которые имеют тенденцию быть более коренастыми в более холодных районах, как белые медведи, и более худыми в более жарких местах.