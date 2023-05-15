Ученые: Высокие спортсмены лучше выступают в жаркую погоду 1 15.05.2023, 10:35

В этом люди похожи на животных.

Новое исследование, посвященное выступлениям профессиональных триатлонистов, показало, что более высокие мужчины с более длинными конечностями лучше играют при высоких температурах, чем их низкорослые конкуренты, пишет «Нож».

В исследовании приняли участие 173 спортсмена, участвовавших почти в 200 соревнованиях по экстремальному триатлону Ironman за два десятилетия. Высокие худощавые мужчины были примерно на 2,5% быстрее.

Вероятно, это связано с тем, что площадь поверхности их тела больше, поэтому они могут рассеивать тепло от большего количества кожи и выделять больше пота для охлаждения.

Ученые делают вывод, что люди похожи на животных, которые имеют тенденцию быть более коренастыми в более холодных районах, как белые медведи, и более худыми в более жарких местах.

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