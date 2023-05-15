Российские авиакомпании начали массово скрывать технические проблемы самолетов 9 15.05.2023, 11:14

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Авиаперевозчики требуют от персонала не вносить дефекты техники в бортовые журналы.

Российские авиакомпании сталкиваются с нарастающими проблемами в обслуживании самолетов на фоне санкций, отрезавших гражданскую авиацию от запчастей и обновления ПО. С весны 2022 года авиаперевозчики требуют от персонала не вносить дефекты техники в бортовые журналы (TLB), в результате чего самолеты часто летают неисправными, пишет «Проект» со ссылкой на сотрудников «Аэрофлота» и Nordwind.

В частности, старшим бортпроводникам «Аэрофлота» запретили вписывать проблемы с оборудованием без согласования с командиром борта. «Чтобы самолеты не оставались на земле из-за неисправности, которая по документам запрещает судну летать до ее устранения», — объяснил бывший сотрудник «Аэрофлота».

Собеседник из технического персонала перевозчика подтверждает, что и в других авиакомпаниях теперь негласно действует такая же практика, и они делают все чтобы не держать летающие борты на земле. Например, в туалетах самолетов по полгода не меняют вакуумный генератор «воздушной канализации». Из-за этого туалеты на борту работают только выше 5 км, а ниже не смывают. «На Airbus-A320 можно летать с одним деактивированным тормозом, что и делалось намеренно», — вспоминает собеседник. Тормоза переставляют, что на бумаге позволяет найти еще 10 дней на замену.

Бывший пилот российской авиакомпании Nordwind рассказал, что в январе 2023 года в аэропорту Казани при запуске двигателей Boeing 737 неожиданно полилось топливо — в этот момент на борту находилось 190 пассажиров. Авиатехники течи не удивились, вспоминает пилот. «Такое происходило уже несколько раз, но ни одной записи в TLB об этом сделано не было — администрация авиакомпании просила не писать ничего», — рассказывает он.

«Русское авось работает и в авиации. Понятно, что летать на авось страшно, но, к сожалению, так во многих авиакомпаниях страны сейчас происходит», — добавил он.

Попав под санкции, потеряв доступ к западным компонентам и обслуживанию, лишившись большинства международных маршрутов, российские авиакомпании авиакомпании будут летать реже, использовать меньше самолетов, а для продолжения их эксплуатации разбирать часть парка на запчасти, прогнозируют эксперты консалтинговой компании Oliver Wyman. С начала этого года, когда в России насчитывалось 736 авиалайнеров, их число к 2026 г. сократится вдвое, а ежегодно перевозчики будут терять порядка 20% парка, полагают они.

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