Морских львов научили играть в компьютерные игры 15.05.2023, 11:46

Однако играть с людьми для этих животных намного интереснее.

Американские военные научили морских львов играть в видеоигры. Животные прошли обучение в рамках исследования когнитивных возможностей морских млекопитающих, пишет «Нож».

Морской лев с игровым ником Спайк понял концепцию управления курсором на экране, а затем прошел серию более сложных игр. Это серьезный успех в предложенном тестировании.

Автоматическая кормушка, состоящая из контроллера, трубы и резервуара для воды, вознаграждала морских львов за успешную игру. Но исследователи заметили, что животным интереснее активности с участием человека.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».