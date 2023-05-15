Морских львов научили играть в компьютерные игры
- 15.05.2023, 11:46
Однако играть с людьми для этих животных намного интереснее.
Американские военные научили морских львов играть в видеоигры. Животные прошли обучение в рамках исследования когнитивных возможностей морских млекопитающих, пишет «Нож».
Морской лев с игровым ником Спайк понял концепцию управления курсором на экране, а затем прошел серию более сложных игр. Это серьезный успех в предложенном тестировании.
Автоматическая кормушка, состоящая из контроллера, трубы и резервуара для воды, вознаграждала морских львов за успешную игру. Но исследователи заметили, что животным интереснее активности с участием человека.