Первый в истории Lamborghini Countach LP500S выставили на продажу 4 15.05.2023, 14:05

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Он принадлежал рок-звезде.

Cуперкар Lamborghini Countach LP500S 1982 года выпуска с номером кузова 72, который принадлежал рок-звезде Карлосу Кавазо (ведущий гитарист группы Quiet Riot), выставили на продажу за 695 000 долларов, пишет «Автоцентр».

Отмечается, что этот автомобиль относится к серии из 321 единиц модели LP500S и одному из первых пяти (на это указывает шильдик 5L). А тест-пилот Lamborghini Валентино Бальбони заявил, что представленный экземпляр является первым в серии. Именно его фото использовали в рекламных материалах, а само авто демонстрировали на стенде Женевского автосалона.

Автомобиль находится в полностью оригинальном состоянии, за исключением системы впрыска топлива, которой заменили оригинальные карбюраторы Weber. Но нужно сказать откровенно – реставрация ему не помешает. Все дело в том, что в 2001 года Кавазо поставил суперкар на долгосрочное хранение в компанию Franco’s European Sport Cars и там, по неизвестным причинам, он остался на долгие 20 лет.

Только сейчас Lamborghini Countach, на одометре которого зафиксирован пробег в 41 100 миль (66 198 км), вывезли из хранилища. Продают суперкар через площадку DriverSource. За него намерены выручить 695 000 долларов.

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