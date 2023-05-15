ВСУ захватили рации россиян: прослушка позволила перехватить секретные разговоры 4 15.05.2023, 14:07

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Оккупанты бросили средства связи под Бахмутом.

Одно из подразделений украинской армии штурмом захватило российские позиции под Бахмутом, на которых обнаружило рации оккупантов. Часть россиян погибла, остальные настолько быстро убегали от украинских военных, что бросили рации, прослушка которых позволила перехватить секретные разговоры ВС РФ. Видео сняли бойцы ВСУ, после чего кадры разошлись по социальным сетям.

Фрагмент видео публикует Телеграм-канал «Украина 365».

Украинские солдаты записали короткое видео, на котором слышны переговоры оккупантов. Боец ВСУ сообщил, что ночью российские военные будут отступать, поскольку они потеряли связь с командованием, а командир их роты погиб.

«Он сказал что сегодня как стемнеет, он поведет своих солдат с позиций выводить, потому что у них тупо нет связи с командованием. Тут на этой позиции погиб их ротный, и у них сейчас нет никакой связи с вышестоящими. Я так понял, что у ротного была связь по «Моторолле», которая у меня сейчас в рюкзаке. Вот им и окружение Бахмута, б****», - говорит на видео украинский военный.

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