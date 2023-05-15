Уборщицу Мозырского НПЗ задержали за критику директора «Мозырьсоли» 9 15.05.2023, 14:27

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Владимир Дворник

Женщину задержали прямо на рабочем месте.

Работницу мозырского предприятия задержали и уволили за критику в тиктоке бывшего губернатора Гомельской области, вице-премьера, а ныне директора ОАО «Мозырьсоль» Владимира Дворника, пишет «Флагшток».

Уборщица МНПЗ была задержана милицией 11 мая прямо на рабочем месте. Причиной стала публикация в тиктоке, в которой женщина критиковала действия директора ОАО «Мозырьсоль» Владимира Дворника.

Согласно ролику, накануне он уволил сразу нескольких работников — им якобы не продлили контракты из-за частых выходов на больничный.

О задержании женщины стало известно со слов работника предприятия МНПЗ. Ее имя не называется.

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