В центре оккупированного Луганска прогремел новый взрыв 1 15.05.2023, 14:47

1,546

иллюстративное фото

Сработало взрывное устройство.

Днем в понедельник, 15 мая, в центре оккупированного Луганска произошел новый взрыв.

Об этом сообщают пропагандисткие Telegram-каналы.

Отмечается, что взрыв произошел на улице Демехина. Главарь «ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что в результате взрыва есть пострадавшие. Кто они — не уточняется.

По предварительной информации, взрывное устройство сработало в помещении салона красоты Барбершоп. Рядом находится здание телерадиокомпании оккупантов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».