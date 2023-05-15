В центре оккупированного Луганска прогремел новый взрыв

В центре оккупированного Луганска прогремел новый взрыв1
- 15.05.2023, 14:47
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Сработало взрывное устройство.
Днем в понедельник, 15 мая, в центре оккупированного Луганска произошел новый взрыв.
Об этом сообщают пропагандисткие Telegram-каналы.
Отмечается, что взрыв произошел на улице Демехина. Главарь «ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что в результате взрыва есть пострадавшие. Кто они — не уточняется.
По предварительной информации, взрывное устройство сработало в помещении салона красоты Барбершоп. Рядом находится здание телерадиокомпании оккупантов.