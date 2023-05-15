закрыть
15 мая 2023, понедельник, 15:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В центре оккупированного Луганска прогремел новый взрыв

1
  • 15.05.2023, 14:47
  • 1,546
В центре оккупированного Луганска прогремел новый взрыв
иллюстративное фото

Сработало взрывное устройство.

Днем в понедельник, 15 мая, в центре оккупированного Луганска произошел новый взрыв.

Об этом сообщают пропагандисткие Telegram-каналы.

Отмечается, что взрыв произошел на улице Демехина. Главарь «ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что в результате взрыва есть пострадавшие. Кто они — не уточняется.

По предварительной информации, взрывное устройство сработало в помещении салона красоты Барбершоп. Рядом находится здание телерадиокомпании оккупантов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Брянский привет генералу Конашенкову
Брянский привет генералу Конашенкову Юрий Бутусов
Соучастники
Соучастники Ирина Халип
Чистый провал и позор
Чистый провал и позор Леонид Невзлин
Промах кремлевского пула
Промах кремлевского пула Телеграм-канал «CYNIC»