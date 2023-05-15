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В Луганске во время взрыва ранен один из главарей «ЛНР»

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  • 15.05.2023, 15:53
  • 6,056
В Луганске во время взрыва ранен один из главарей «ЛНР»

Предатель Украины находится в реанимации.

Днем в понедельник, 15 мая, в центре оккупированного Луганска произошел новый взрыв.

В результате был ранен так называемый «врио главы МВД «ЛНР» Игорь Корнет. Об этом сообщил источник в комментарии РИА «Новости».

Как добавляют российские СМИ, по предварительной информации, взрыв произошел в салоне красоты в центре Луганска, в результате которого Корнет госпитализирован в тяжелом состоянии.

Предатель Украины Игорь Корнет перешел на сторону РФ в 2014 году и тогда же и стал «врио главы МВД «ЛНР».

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