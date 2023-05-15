Защитники Украины уничтожили больше роты солдат и кучу техники россиян на Таврическом направлении 15.05.2023, 16:27

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Подразделения ракетных войск ВСУ в течение суток выполнили более 700 огневых задач.

Российские захватчики потеряли больше роты личного состава в боях на Таврическом направлении.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия», бригадный генерал ВСУ Александр Тарнавский в Telegram.

«Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 710 огневых задач», - отметил Тарнавский.

В частности, речь идет о контрбатарейной борьбе и о работе по плановым целям, выявленным ранее.

«Потери врага убитыми и ранеными составили больше роты», - подчеркнул бригадный генерал.

Тарнавский добавил, что уничтожено и повреждено 31 единицу вооружения и военной техники противника.

В частности, это 2 танка, 2 бронетранспортера, боевая машина пехоты, бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ), командно-штабная машина (КШМ), 2 беспилотных летательных аппарата «Орлан-10», БпЛА «Zala», БпЛА «Supercum», средства радиоэлектронной борьбы «Поле-21» и «Силок-01», а также зенитный ракетный комплекс «Тор».

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