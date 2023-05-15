Бои за острова под Херсоном: россиян отодвинули с ряда позиций 15.05.2023, 17:22

4,370

ВСУ провели успешную операцию.

Устье Днепра в районе Херсона остается преимущественно «серой зоной» и одной из самых горячих точек украинского юга. Здесь идет ожесточенная контрбатарейная борьба, инициатива в которой, вероятно, на стороне ВСУ, пишет «Стопкор». Сообщается, что благодаря успешным действиям артиллерии и ударных БПЛА Сил обороны кое-где врага удалось оттеснить с островов к левобережью реки.

Такую информацию вечером 14 мая обнародовал народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин. По его словам, оккупанты вынуждены были отойти с ряда позиций между Дачами (дачный поселок на берегу Конки, рядом с Антоновским мостом) и Большим Потемкинским островом.

Отметим, на обновленной карте боевых действий от мониторинговой инициативы DeepState этот участок обозначен как «серый», то есть такой, на котором полноценно не присутствует ни одна из сторон. При этом остров Большой Потёмкинский условно разделен на три зоны: север острова контролируют Силы обороны Украины, на юге – вражеские позиции, а середина – условно ничья.

В то же время, журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке (Julian Röpcke), проанализировав обнародованные пророссийскими каналами видео боев и обстрелов на островах под Херсоном, 14 мая пришел к выводу, что армия РФ потеряла свои последние позиции в плавнях близ Херсона, включая наиболее густонаселенные «острова 1, 2 и 3». Согласно его оценке, оккупанты также вынуждены были отойти и с острова Круглик.

More evidence, Russia lost it last positions near Kherson city, including the more densely populated "island 1,2 and 3". pic.twitter.com/u3PiycnUBg — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) May 14, 2023

По мнению херсонского политолога Владимира Молчанова, сейчас о полноценном «плацдарме» на островах в дельте Днепра ни для одной из сторон речь не идет. Однако огневой контроль этой зоны позволит Силам обороны Украины минимизировать возможности вражеских обстрелов деоккупированного правобережья.

«Обратите внимание, как близко украинские дроны подобрались к «элеваторскому» лесу – одному из двух мест, где в схронах прячутся российские «Грады», и откуда выезжают на опушку пострелять по Херсону и селам от Кизомыса до Чернобаевки. А Белогрудов остров, откуда били из минометов, и даже затаскивали туда танк и САУ, уже в тылу фактически. Да, дрон – это не физический контроль. Но с другой стороны, это и отсутствие вражеского физического контроля», – подчеркнул эксперт.

По данным оперативной сводки Генштаба ВСУ по состоянию на утро 15 мая, на Таврическом направлении противник продолжает вести оборонные действия. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Кизомыс и Станислав Херсонской области и обстрелял из артиллерии Золотую Балку, Веселое, Львове, Антоновку, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и Херсон.

Напомним, украинские военные, вероятно, проводят удачные разведывательные и десантные операции в устье Днепра напротив Херсона. Обладая большей скоростью и маневренностью, катера Сил обороны способны сбежать из-под прицела артиллерии врага, что стало неприятным сюрпризом для россиян.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».