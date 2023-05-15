Российские пропагандисты скрыли от россиян падение самолетов и вертолетов в Брянской области 1 15.05.2023, 18:08

1,750

Федеральные телеканалы с 13 мая не выпустили ни одного сюжета о крушении Ми-8 и Су-34.

Падение двух военных самолетов и двух вертолетов в Брянской области в субботу, ставшее крупнейшей потерей авиатехники за один день с начала войны, попало под военную цензуру в контролируемых государством СМИ.

Федеральные телеканалы проигнорировали инцидент близ границы с Украиной, в результате которого погибли все экипажи. Сюжет о падении авиатехники не попал ни в один из 19 выпусков новостей, показанных за последние двое суток Первым каналом, «Россией-1» и НТВ, отмечает «Верстка».

На Первом канале вышли семь новостных программ и итоговое «Воскресное время», на «России 1» — шесть выпусков новостей и итоговые «Вести недели», а на НТВ — шесть регулярных новостных программ и две итоговые («Центральное телевидение» и «Итоги недели»).

Все они рассказывали телезрителям о выборах в Турции, ударах Украины по Луганску и смерти основателя телеканала ТВ-6 Эдуарда Сагалаева. Гендиректор МИА «Россия Сегодня», включенный в санкционные списки США и Евросоюза Дмитрий Киселев в «Вестях недели» рассуждал о том, как упала украинская экономика после российских ракетных и бомбовых ударов. Другие телеканалы заполняли воскресный эфир новостями о фестивале морского гребешка в Приморье и погодных аномалиях в Азии.

Российское Минобороны также никак не прокомментировало инцидент, в результате которого были потеряны два вертолета Ми-8, истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35.

Спикер воздушных сил Украины Юрий Игнат накануне утверждал, что удар по российской авиации нанесли российские же силы ПВО, однако впоследствии отказался от своих слов и заявил, что пошутил.

На «промах» собственных ПВО намекал и глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он ссылался на то, что боевые машины упали «ровно по кругу», диаметр которого составляет около 20 км, а центр находится в Брянской области. «Зайдите в интернет и посмотрите, какое средство поражения ПВО могло бы находиться в центре этого круга», — призывал Пригожин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».