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Украинские военные уничтожили российский танк

  • 15.05.2023, 23:24
Украинские военные уничтожили российский танк

Видеофакт.

Подразделения Волынской бригады теробороны совместно с подразделениями сводного батальона Национальной полиции «Захід» уничтожили на востоке Украины российский танк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент уничтожения захватнической техники был опубликован бойцами 100-й отдельной бригады терробороны в соцсети.

«Вражеская бронетехника на протяжении нескольких дней «кошмарила» позиции волынских теробороновцев. Но, наконец, нашим аэроразведчикам удалось выследить поганца и вычислить его координаты. Точный удар – и у окупантов еще минус один танк», - написали бойцы.

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