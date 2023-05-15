Украинские военные уничтожили российский танк
- 15.05.2023, 23:24
Видеофакт.
Подразделения Волынской бригады теробороны совместно с подразделениями сводного батальона Национальной полиции «Захід» уничтожили на востоке Украины российский танк.
Как сообщает Цензор.НЕТ, момент уничтожения захватнической техники был опубликован бойцами 100-й отдельной бригады терробороны в соцсети.
«Вражеская бронетехника на протяжении нескольких дней «кошмарила» позиции волынских теробороновцев. Но, наконец, нашим аэроразведчикам удалось выследить поганца и вычислить его координаты. Точный удар – и у окупантов еще минус один танк», - написали бойцы.