Самолет «Белавиа» встретился с истребителем НАТО над Балтикой 2 16.05.2023, 8:08

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Истребитель на большой скорости летел на перехват цели.

В редакцию «От винта» обратился пассажир рейса Belavia Калининград-Минск, выполнявшегося 14 мая на самолете Embrаer E195LR (EW-399PO). Он утверждает, что во время полета заметил в окне пролетающее рядом на большой скорости ВС (на видео), а после пилот объявил по громкой, что летим «через воздушное пространство Риги» и что-то про самолет воздушной полиции.

Пассажир сидел слева. Судя по времени сьемки (14:33 по Минску) и виднеющимся в дали очертаниям суши, это шведские острова Форе и Готланд, а пролетавшее рядом ВС — британский истребитель Eurofighter Typhoon, выполняющий там миссию патрулирования воздушного пространства Baltic Air Policing. Сейчас на авиабазе Эмари в Эстонии дежурят именно британцы.

Однако, по данным Flightradar24 и других сервисов отслеживания воздушного трафика, самолет Belavia не залетал в ВП Латвии и придерживался установленного маршрута — через нейтральные воды, как обычно. Что касается слов пилота про ВП Риги, то, по всей видимости, он имел ввиду о вхождении в зону ответственности Рижского центра управления воздушным движением (УВД).

Тогда что там мог делать истребитель НАТО?

Вполне вероятно, летел на перехват другой цели. В частности, МО Литвы сообщало, что на выходных истребители миссии НАТО Baltic Air Policing поднимались для идентификации и сопровождения нескольких самолетов ВКС РФ, летевших без планов полета.

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