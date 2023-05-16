Наступление под Соледаром: россиян обратили в бегство 1 16.05.2023, 8:35

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ВСУ выбили войска РФ с наиболее сложной позиции.

Украинские защитники активно противостоят российским оккупантам и каждый день отвоевывают захваченные позиции.

Об этом свидетельствует видео, опубликованное на Facebook-странице ОК «Восток». Военные показали, как отразили у оккупантов важную позицию под Соледаром в Донецкой области.

ВСУ устроили оккупантам «ад» на участке Соледар-Северск. Им удалось захватить позицию «Циклоп», а враг был вынужден бежать.

Потери противнику нанесла штурмовая группа батальона К-2 54 ОМБр. Она выбила врага из ДЗОТа (деревоземляная огневая точка – Ред.).

«Позиция «Циклоп» взята под контроль батальона. Оккупанты вынуждены бежать. Теперь вы можете оценить количество противника, с которым столкнулись в бою бойцы батальона. Еще семь российских окупантов навсегда остались в самом ДЗОТе. Такова их судьба — умереть или убегать», – сказано в сообщении.

Как отметили бойцы, это были бои за наиболее отдаленную и наиболее сложную позицию для ВСУ.

«Мы работаем им вслед минометом, АГСом и стрелковым оружием, поскольку рельеф местности не позволяет эффективно работать артиллерии», – рассказали в Силах обороны.

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