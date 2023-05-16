Второй тур выборов в Турции: будет интересно Юрий Богданов

16.05.2023, 8:56

Протестный потенциал есть и у Эрдогана, и у оппозиции.

Второй тур в Турции становится все ближе, так что давайте немного прокомментируем.

Сразу скажу страшное: я не знаю, кто выиграет второй тур и не настолько хорошо понимаю как устроена турецкая социология, чтобы давать экспертные прогнозы. В том числе по перетокам голосов между турами. Тем более в такой близкой гонке 2 недели - это много. И на результат могут повлиять события этих двух недель.

Но несколько вещей надо учесть:

1. Второй тур - это всегда соревнование антирейтингов. Всюду. Поэтому если антирейтинга Эрдогана хватит для победы оппозиции - даже его (скорее всего) победа в первом туре ему не поможет.

2. Турция в чистом виде электоральная автократия. Контроль за медиа и контроль за правоохранительной и судебной системой - у Эрдогана. Кроме того, у него больше рычагов административного воздействия.

3. То, что Эрдоган не выиграет в первом туре, для него уже поражение. Точнее, сигнал его слабости. Поэтому возможны политические и административные движения, которые ослабят административный ресурс и возможности для манипуляций голосованием.

4. Протестный потенциал есть и у Эрдогана, и у оппозиции. Ибо раскол по идеологическому и ценностному факторам. Судя по всему, Кылычдароглу выигрывает и в Стамбуле, и в Анкаре. Но с минимальным отрывом. Но и у Эрдогана хватает экзальтированных фанатов среди исламских консерваторов.

Поэтому писать что «все понятно» в ту или иную сторону я бы не рискнул. Будет интересно.

Юрий Богданов, «Фейсбук»

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