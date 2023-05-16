В Беларуси изменили закон о воинской службе 16.05.2023, 8:59

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Учеба за границей теперь — не основание для отсрочки.

В Беларуси изменили закон «О воинской обязанности и воинской службе». В него внесены поправки, которые были опубликованы сегодня, 16 мая, на Национальном правовом интернет-портале, а документ получил статус закона.

Самое главное — учеба за границей основанием для отсрочки не является, а оформившие выезд для постоянного проживания за границей смогут сняться с воинского учета.

Отсрочка

Отсрочку от службы для обучающихся за рубежом белорусов отменили. Ее получат только те студенты, кто учится за границей по направлению республиканских органов госуправления в рамках реализации государственных программ. Но есть исключение — отсрочка будет, если на день вступления в силу закона студенты обучаются за границей в учреждениях образования очно и поступили в указанные учреждения в возрасте до 18 лет.

В законе также прописано, что в случае, если в семье призыву на срочную военную службу, службу в резерве подлежат несколько граждан, имеющих право на отсрочку от призыва, то она «предоставляется одному из них по ходатайству членов семьи

(родственников)».

Другие изменения

В законе также есть еще два момента, которые могут быть интересны. Теперь снять с воинского учета могут тех, кто оформил «выезд для постоянного проживания (оформившие постоянное проживание) за пределами Республики Беларусь».

Изменяется срок, необходимый для зачисления в запас в случае, если человек не служил по призыву, но проходил службу в силовых ведомствах. Раньше вместо службы в армии можно было два года (24 месяца) проработать на аттестованной должности, например, в МЧС, СК или МВД. Теперь срок увеличили до пяти лет (60 месяцев). Не касается это только выпускников вузов МВД и МЧС. То есть, если они откажутся от распределения, то должны будут только возместить средства за обучение, но служить по призыву уже будет не нужно.

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