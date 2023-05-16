ПВО сбили все 18 ракет, выпущенных Россией по Украине

ПВО сбили все 18 ракет, выпущенных Россией по Украине14
- 16.05.2023, 9:35
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В том числе шесть «Кинжалов» и девять «Калибров».
Силы и средства противовоздушной обороны Воздушных сил ВСУ сбили все 18 ракет, выпущенных минувшей ночью российскими оккупантами. Об этом утром 16 мая в Telegram сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.
По его словам, около 3.30 противник атаковал Украину с северного, южного и восточного направлений 18 ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования.
«Из шести самолетов МиГ-31К было выпущено шесть аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал», девять крылатых ракет «Калибр» – с кораблей в Черном море и три ракеты наземного базирования (С-400, «Искандер-М»). Все 18 ракет уничтожены силами и средствами», – подчеркнул Залужный.
Помимо этого, ночью противник атаковал ударными дронами типа Shahed-136/131, а также проводил воздушную разведку тремя беспилотниками оперативно-тактического уровня – «Орлан-10» и SuperCam. Все они были уничтожены.
Минувшей ночью воздушная тревога объявлялась по всей Украине, сообщал специализированный Telegram-канал.
Во время тревоги в Киеве были слышны взрывы. По данным КГВА, падение обломков пораженных целей противника зафиксировано в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах столицы.