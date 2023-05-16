Макрон намекнул на передачу Украине дальнобойных ракет 16.05.2023, 11:03

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Эммануэль Макрон

Фото: Christophe Morin/IP3/Getty Images

Президент Франции перечислил новые виды оружия для ВСУ.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о передаче Украине ракет, дальность которых «позволяет сопротивляться».

Об этом он сообщил в интервью телеканалу TF1.

Макрон отметил, что Франция уже поставила Украине много вооружения, в частности самоходные артиллерийские установки Caesar, боеприпасы и бронетехнику.

Французский президент добавил, что «новые боеприпасы» будут отправлены в Украину.

«Мы не ведем войну с Россией, мы помогаем Украине противостоять российскому агрессору. Это означает, что мы не поставляем оружие, которое может попасть на российскую землю или атаковать Россию», – сказал он.

Он не рассказал детали о вооружении для Украины, отметив лишь, в частности, что Франция отправит ракеты, дальность действия которых «позволит Украине сопротивляться».

Напомним, в совместной декларации Украины и Франции по итогам встречи Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона говорилось, в частности, о планах Парижа оснастить несколько украинских батальонов десятками бронированных машин и легких танков, включая AMX-10RC.

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