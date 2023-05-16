В Латвии тоже решили переименовать Калининград 16.05.2023, 11:48

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Вслед за Польшей и Литвой.

Экспертная языковая комиссия Латвии рекомендует использовать в латышском языке историческое название Калининграда — Караляучи или немецкую версию — Кенигсберг. Об этом сообщил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Глава МИД Латвии прокомментировал решение комиссии короткой фразой: «Итак, Караляучи».

Экспертная языковая комиссия Латвии при Государственном языковом центре советует использовать в латышском языке традиционное название Караляучи или историческое германское название Кенигсберг вместо российского названия Калининград на обозначение соответствующего российского эксклава.

Напомним, ранее в Польше приняли решение, что для российского Калининграда будет использоваться исключительно польское название Крулевец. В свою очередь, Калининградская область в польском языке переименована в Крулевецкую.

Как отметили в Министерстве развития и технологий Польши, таким образом государство возвращается к традиционным названиям, связанным с историей и культурным наследием. А отвергает искусственное наименование, которое «не связано ни с самим городом, ни с регионом».

Депутаты Литвы обратились в Государственную комиссию по языку с просьбой изменить нынешний литовский вариант названия Калининграда (Kaliningradаs) на Караляучус.

В пресс-релизе фракции консерваторов сказано, что нынешнее название появилось во время СССР, а в контексте войны в Украине надо пересмотреть названия и отказаться от тех, которые чужды литовскому языку.

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