Россияне ползком убегают от ВСУ на Бахмутском направлении 16.05.2023, 13:33

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Видеофакт.

Защитники Украины продолжают «кошмарить» российских оккупантов на Бахмутском направлении. Захватчики вынуждены отступать буквально ползком.

Соответствующее видео показал в Telegram украинский журналист, военный корреспондент Юрий Бутусов. Бойцы 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» совместно с другими подразделениями ВСУ искусно выбивают захватчиков со своей земли.

Напомним, что под Соледаром в Донецкой области украинским бойцам удалось захватить позицию «Циклоп», а враг был вынужден убегать.

Урон противнику нанесла штурмовая группа батальона К-2 54 ОМБр. Она выбила врага из ДЗОТ (дерево-земляная оборонная точка. – Ред.).

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