Cтало известно, кому в Беларуси запретят заниматься предпринимательством 16.05.2023, 13:32

1,312

Фото: RFE/RL

Новые подробности по нашумевшему законопроекту по ИП.

Стали известны новые подробности законопроекта с изменениями для индивидуальных предпринимателей. Так, ИП могут запретить заниматься оптовой торговлей и оказывать туристические услуги. Об этом сообщает пропагандистский телеканал «Беларусь 1».

Ранее сообщалось, что чиновники хотят урезать список видов деятельности для ИП. Те предприниматели, деятельность которых не попадает в этот сокращенный перечень, будут вынуждены или закрыться, или открыть юрлицо.

Для индивидуальных предпринимателей хотят ввести существенные изменения. Это предусмотрено законопроектом «Об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности». Так, чиновники хотят пересмотреть список видов деятельности, которыми могут заниматься предприниматели. Предлагается, чтобы правительство это сделало до 1 июня. Планируется, что теми видами деятельности, которые не попадут в обновленный Совмином перечень, ИП не смогут заниматься. Тем, кто уже работает по ним, разрешат завершить бизнес до конца 2025 года. Исключение — те ИП, которые занимаются организацией и проведением культурно-зрелищных мероприятий, они смогут трудиться до 1 июля этого года.

Те ИП, которым можно будет работать до конца 2025 года, затем должны будут открыть юрлицо либо ликвидироваться.

Как сообщает телеканал «Беларусь 1», перечень видов деятельности, которыми смогут заниматься ИП, сейчас прорабатывается, он будет готов в течение двух месяцев после принятия закона. «К примеру, предлагается, что ИП не смогут заниматься оптовой торговлей и оказывать туристические услуги», — утверждает телеканал, представители которого пообщались с «депутатом» Леонидом Бричем.

Напомним, законопроект с изменениями для индивидуальных предпринимателей поступил в «парламент», он готовится для рассмотрения депутатами в первом чтении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».