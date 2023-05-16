Чешские банки начали закрывать счета белорусам 12 16.05.2023, 14:12

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Банки считают, что действуют в соответствии с законодательством.

В Чехии происходит необъявленное аннулирование банковских счетов белорусов и россиян, которые находятся в Чехии по рабочей или студенческой визе. Банки считают, что действуют в соответствии с законодательством и считают этих граждан «высокорисковыми», пишет Е15, на эту публикацию обратило внимание издание kyky.org.

Банки Creditas и UniCredit Bank подтвердили аннулирование счетов граждан Беларуси и РФ. Еще один банк, ČSOB, отрицает такую практику, но чешское издание утверждает, что подобные случаи есть.

«UniCredit Bank проявляет высокую осторожность в отношении лиц из стран, которые Управлением финансового анализа (FAÚ) причисляет к странам с высоким уровнем риска. Тем не менее, банк действует не всесторонне, а всегда исходя из оценки конкретной ситуации и рисков, которые данный клиент представляет для банка. Это означает, что в случае аннулирования счета необходимо было определить определенный риск для банка», — рассказали в UniCredit Bank.

Однако представители русской общины уверяют, что предоставили банкам все необходимые документы, и банки тем не менее аннулировали их счета без объяснения причин. Так, живущая в Чехии по рабочей визе гражданка РФ регулярно использовала свой счет в ČSOB для оплаты аренды и получения зарплаты от чешского работодателя, но ее счет заблокировали. После обращения в банк ей сказали, что счет был аннулирован без объяснения причин. В то же время в ČSOB заявили, что аннулирование счетов осуществляется в соответствии с законодательством Чехии, и банк обязуется сотрудничать с регулятором «для обеспечения максимальной прозрачности и соблюдения юридических обязательств».

Представитель Fio Bank указал, что если банк решает закрыть счет клиенту любой национальности, он не делает этого без предупреждения: «У клиента есть стандартный двухмесячный срок уведомления, и информация отправляется ему по почте. Банк также проверяет действующие санкционные списки на предмет запросов от граждан России или Беларуси».

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