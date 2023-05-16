Под Москвой задерживали сына узбекистанского диктатора Каримова
- 16.05.2023, 14:42
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Он избил жену.
Сын узбекистанского диктатора Ислама Каримова Петр Каримов избил жену в подмосковном Красногорске. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».
По информации российского издания, все произошло в многоэтажном доме на Подмосковном бульваре. Петр Каримов в ходе ссоры несколько раз ударил супругу Юлию Сметанкину.
Женщину с различными травмами доставили в больницу. Каримова допросили в отделе полиции и отпустили.
По факту произошедшего была организована проверка. По данным «Известий», сын бывшего президента Узбекистана сейчас находится в статусе подозреваемого.
Врачи диагностировали у его жены тупую травму живота, сотрясение мозга и кровотечение.
СМИ сообщают, что Петр Каримов является старшим сыном Ислама Каримова от первого брака с Натальей Кучми.