СБУ сбросила снаряды на технику оккупантов, которые жалуются на нехватку боеприпасов
- 16.05.2023, 18:53
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Бойцы спецподразделения Центра специальных операций «А» благодаря ударным дронам уничтожили вражескую технику. Снаряды бойцы сбросили прямо на танки и БМП оккупантов.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
«Россияне жалуются, что им не хватает боеприпасов? Спецназовцы СБУ осуществляют прямые адресные доставки без задержек», - говорится в сообщении.
«Операторы ударных дронов из ЦСО «А» всеми силами сокращают время получения посылок, чтобы обработать как можно больше заказов», - добавили в Службе безопасности Украины.