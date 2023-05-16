СБУ сбросила снаряды на технику оккупантов, которые жалуются на нехватку боеприпасов 16.05.2023, 18:53

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Бойцы спецподразделения Центра специальных операций «А» благодаря ударным дронам уничтожили вражескую технику. Снаряды бойцы сбросили прямо на танки и БМП оккупантов.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

«Россияне жалуются, что им не хватает боеприпасов? Спецназовцы СБУ осуществляют прямые адресные доставки без задержек», - говорится в сообщении.

«Операторы ударных дронов из ЦСО «А» всеми силами сокращают время получения посылок, чтобы обработать как можно больше заказов», - добавили в Службе безопасности Украины.

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