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СБУ сбросила снаряды на технику оккупантов, которые жалуются на нехватку боеприпасов

  • 16.05.2023, 18:53
СБУ сбросила снаряды на технику оккупантов, которые жалуются на нехватку боеприпасов

Видео.

Бойцы спецподразделения Центра специальных операций «А» благодаря ударным дронам уничтожили вражескую технику. Снаряды бойцы сбросили прямо на танки и БМП оккупантов.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

«Россияне жалуются, что им не хватает боеприпасов? Спецназовцы СБУ осуществляют прямые адресные доставки без задержек», - говорится в сообщении.

«Операторы ударных дронов из ЦСО «А» всеми силами сокращают время получения посылок, чтобы обработать как можно больше заказов», - добавили в Службе безопасности Украины.

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