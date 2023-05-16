Украину приняли в киберцентр НАТО

Украину приняли в киберцентр НАТО3
- 16.05.2023, 20:12
В Таллине у штаб-квартиры центра подняли украинский флаг.
Украина стала членом Центра сотрудничества НАТО в области совершенствования киберзащиты (CCDCOE). Об этом заявили в Министерстве иностранных дел страны.
МИД Украины поблагодарил страны, спонсирующие центр, за предложение присоединиться и правительство Эстонии «за поддержку и помощь на пути в CCDCOE НАТО». В Таллине у штаб-квартиры центра подняли украинский флаг.
We thank the CCDCOE Sponsoring Nations for inviting 🇺🇦 and express our special gratitude to the Government of Estonia for their support and assistance on the way to NATO CCDCOE!— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) May 16, 2023
Центр НАТО по кибербезопасности основали в 2008 году по инициативе правительства Эстонии. Тогда в стране начались волнения русскоязычного населения после рещения властей перенести памятник советскому солдату из центра на окраину Таллина. После этого государственные учреждения подверглись хакерским атакам, а спецслужбы Эстонии заподозрили в их организации российские власти.
Кроме Эстонии в центр НАТО входят другие страны альянса. Его цель состоит в том, чтобы расширять сотрудничество союзников в сфере кибербезопасности. Организация также проводит тренинги и составляет инструкции.
Украина подала заявку на вступление в центр еще в 2021 году, однако одна из стран ЕС заблокировала решение, говорил в феврале 2022 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Правом вето воспользовалась Венгрия, сообщало издание «Украинская правда» со ссылкой на источник.