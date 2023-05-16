Украину приняли в киберцентр НАТО 3 16.05.2023, 20:12

В Таллине у штаб-квартиры центра подняли украинский флаг.

Украина стала членом Центра сотрудничества НАТО в области совершенствования киберзащиты (CCDCOE). Об этом заявили в Министерстве иностранных дел страны.

МИД Украины поблагодарил страны, спонсирующие центр, за предложение присоединиться и правительство Эстонии «за поддержку и помощь на пути в CCDCOE НАТО». В Таллине у штаб-квартиры центра подняли украинский флаг.

We thank the CCDCOE Sponsoring Nations for inviting 🇺🇦 and express our special gratitude to the Government of Estonia for their support and assistance on the way to NATO CCDCOE! — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) May 16, 2023

Центр НАТО по кибербезопасности основали в 2008 году по инициативе правительства Эстонии. Тогда в стране начались волнения русскоязычного населения после рещения властей перенести памятник советскому солдату из центра на окраину Таллина. После этого государственные учреждения подверглись хакерским атакам, а спецслужбы Эстонии заподозрили в их организации российские власти.

Кроме Эстонии в центр НАТО входят другие страны альянса. Его цель состоит в том, чтобы расширять сотрудничество союзников в сфере кибербезопасности. Организация также проводит тренинги и составляет инструкции.

Украина подала заявку на вступление в центр еще в 2021 году, однако одна из стран ЕС заблокировала решение, говорил в феврале 2022 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Правом вето воспользовалась Венгрия, сообщало издание «Украинская правда» со ссылкой на источник.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».