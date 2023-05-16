В ЕC могут разработать единый план по защите белорусского языка и культуры 3 16.05.2023, 20:16

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К этому призывает Польша.

В Евросоюзе могут разработать единый план по защите белорусского языка и культуры. К этому призывает Польша, сообщает Polskie Radio.

Белорусские власти во главе с Александром Лукашенко уничтожают белорусский язык и культуру и вместо них насаждают в стране русскую. Такое заявление сделал в Брюсселе вице-премьер, министр культуры и национального наследия Польши Петр Глинский.

Он сослался на сообщения белорусских организаций, действующих в Польше, которые просили Варшаву поднять этот вопрос в ходе форума ЕС.

Министр констатировал, что белорусский язык в Беларуси вытесняется из публичного пространства, в том числе из учебных заведений. Кроме того, по его словам, в стране запрещаются общественные организации, которые занимаются продвижением белорусского языка и культуры.

— Режим Лукашенко стремится заменить белорусский язык и белорусскую культуру русской культурой. Поэтому преподавание белорусского языка, издание белорусских книг, белорусские СМИ ограничены, — заявил Глинский, добавив, что «все это очень беспокоит».

Польша считает необходимым разработать общеевропейский план действий, чтобы поддержать усилия по защите белорусского языка и культуры.

Напомним, 11 мая в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) представили доклад Московского механизма для оценки соблюдения прав человека в Беларуси. Среди его рекомендаций, направленных белорусским властям, — поощрять сохранение и документирование традиционного белорусского языка, литературы, музыки, танцев, обычаев и других культурных норм.

Призыв поддерживать инициативы, целью которых является сохранение белорусского языка и культуры за рубежом, также прозвучал в адрес международных организаций.

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