На севере Европы пройдут военные учения c участием 14 стран 17.05.2023, 4:56

Организаторами учений станут четыре скандинавские страны.

Военно-воздушные учения под названием Arctic Challenge Exercise 2023 (ACE 2023) пройдут на севере Европы в период с 29 мая по 9 июня. В учениях примут участие около 120 самолетов и около 2,7 тыс. человек личного состава из 14 стран. Организаторы — Дания, Норвегия, Швеция и Финляндия, на последней возложены руководство учениями и ответственность за их проведение. Об этом сообщает министерство обороны Швеции во вторник, 16 мая.

«Цель АСЕ 2023 года состоит в том, чтобы пилоты из разных стран и на разных самолетах тренировались в больших формированиях, где отрабатывались бы тактика и действия в реалистических условиях угрозы, имитируемые системами ПВО. Для шведских подразделений это означает повышение оперативного эффекта через взаимодействие с другими (странами, - ред.) в Швеции и близлежащих районах», - отмечается в сообщении шведского ведомства.

Самолеты, задействованные в учениях, будут слетать с аэродромов Лулео (Швеция), Рованиеми (Финляндия) и Эрланда (Норвегия).

В АСЕ 2023 примут участие:

Бельгия,

Великобритания,

Германия,

Дания,

Италия,

Канада,

Нидерланды,

Норвегия,

США,

Финляндия,

Франция,

Чехия,

Швейцария,

Швеция.

К учениям также присоединится НАТО, которая направит свои самолеты разведки и управления AWACS.

Обучение АСЕ проводится шестой раз в рамках северного сотрудничества и существующего трансграничного соглашения.

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