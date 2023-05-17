На севере Европы пройдут военные учения c участием 14 стран
- 17.05.2023, 4:56
Организаторами учений станут четыре скандинавские страны.
Военно-воздушные учения под названием Arctic Challenge Exercise 2023 (ACE 2023) пройдут на севере Европы в период с 29 мая по 9 июня. В учениях примут участие около 120 самолетов и около 2,7 тыс. человек личного состава из 14 стран. Организаторы — Дания, Норвегия, Швеция и Финляндия, на последней возложены руководство учениями и ответственность за их проведение. Об этом сообщает министерство обороны Швеции во вторник, 16 мая.
«Цель АСЕ 2023 года состоит в том, чтобы пилоты из разных стран и на разных самолетах тренировались в больших формированиях, где отрабатывались бы тактика и действия в реалистических условиях угрозы, имитируемые системами ПВО. Для шведских подразделений это означает повышение оперативного эффекта через взаимодействие с другими (странами, - ред.) в Швеции и близлежащих районах», - отмечается в сообщении шведского ведомства.
Самолеты, задействованные в учениях, будут слетать с аэродромов Лулео (Швеция), Рованиеми (Финляндия) и Эрланда (Норвегия).
В АСЕ 2023 примут участие:
Бельгия,
Великобритания,
Германия,
Дания,
Италия,
Канада,
Нидерланды,
Норвегия,
США,
Финляндия,
Франция,
Чехия,
Швейцария,
Швеция.
К учениям также присоединится НАТО, которая направит свои самолеты разведки и управления AWACS.
Обучение АСЕ проводится шестой раз в рамках северного сотрудничества и существующего трансграничного соглашения.