Экс-президента Франции Саркози приговорили к тюрьме по делу о прослушке 5 17.05.2023, 10:54

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Николя Саркози

Фото: epa

Политику также назначили два года лишения свободы условно.

Апелляционный суд Парижа приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к трем годам заключения, один из которых является реальным сроком. Таким образом суд поддержал решения суда первой инстанции, вынесенное в марте 2021 года, сообщает Le Parisien.

По версии следствия, в 2014 году Саркози обещал сотруднику Кассационного суда Жильберу Азиберу престижную должность в Монако в обмен на информацию о расследовании дела о незаконном финансировании своей предвыборной кампании 2007 года.

Обвинение строилось на перехваченных разговорах Саркози и его адвоката Тьерри Эрзога, поэтому его часто называют «делом о прослушке».

Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 год.

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