В Москве заочно арестовали продюсера главного военно-патриотического фильма путинской России 3 17.05.2023, 12:20

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Перед этим его объявили «иностранным агентом».

Басманный суд Москвы заочно арестовал кинопродюсера Александра Роднянского, который среди прочего работал над фильмами Федора Бондарчука «9 рота» и «Сталинград».

Аналогичное решение принято в отношении режиссера и сценариста Ивана Вырыпаева. Им вменяется статья «фейках» про российскую армию, пишет «Медиазона».

Оба заседания по избранию меры пресечения состоялись еще 27 апреля. Арест Роднянского был обжалован, а решение по Вырыпаеву вступило в силу 3 мая. Сегодня стало известно, что режиссера объявили в розыск — его карточка появилась в базе МВД. Ранее об уголовных делах против кинематографистов известно не было.

Роднянский публично осудил войну против Украины и обвинил в ее развязывании президента Владимира Путина, назвав его тем, кто «уничтожил жизнь 200 миллионов человек в один момент просто окончательно». «Имеется в виду жизнь и россиян, и украинцев. <…> Украинцев убивают и разрушают [их] страну. А россияне далеко не все еще понимают, что у них есть человек, который взял и разрушил их жизнь», — говорил продюсер.

В октябре прошлого года Минюст России объявил его «иностранным агентом». Роднянский — кинематографист в четвертом поколении, владелец фестиваля «Кинотавр», продюсер половины главных российских блокбастеров и популярных сериалов прошлых лет («Кадетство», «Папины дочки», «Не родись красивой»).

Также он работал с такими режиссерами как Павел Чухрай («Водитель для Веры»), Владимир Хотиненко («Бесы»), Андрей Звягинцев («Нелюбовь», «Елена», «Левиафан») и Кантемир Балагов («Дылда»). До переезда в Россию Роднянский основал украинский телеканал «1+1», а позднее, уже в Москве, возглавлял «СТС Медиа».

Вырыпаев снял фильмы «Эйфория» и «Кислород», а также написал сценарий ко второй части «Бумера». Как и Роднянский, он осудил российское вторжение в Украину. «Я против этой ужасной войны. Сейчас я всей душой на стороне украинского народа. В то же время я считаю своим долгом поддержать ту часть российского общества, которая не сомневается в том, что эта война — позор для России», — говорил он.

В марте 2022 года Вырыпаев обратился к 40 российским государственным театрам, которые ставили его пьесы, предупредив, что будет перечислять авторские вознаграждения за постановки в фонды помощи украинским беженцам.

Ранее Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов звезду «9 роты», актера Артура Смольянинова, который заявил, что воевал бы на стороне Украины и что ему безразлична дальнейшая судьба России.

«9 рота» — фильм о войне в Афганистане, который хвалил Владимир Путин. Он даже принимал создателей ленты в своей резиденции в Ново-Огареве. «Я считаю, что это очень талантливо, потому что это берет за душу, погружаешься в фильм. <…> На мой взгляд, все это очень близко к жизни — из того, что я знаю, из того, что я слышал», — отмечал президент РФ.

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