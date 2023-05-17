Латвия построила 30-метровый тоннель на белорусской границе
- 17.05.2023, 12:33
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Он возведен под железной дорогой Даувгапилс – Полоцк.
Латвия установила 30-метровый металлический тоннель на границе с Беларусью, чтобы облегчить охрану границы.
Он построен под железной дорогой Даувгапилс – Полоцк, сообщает компания VNĪ, которая занимается строительством.
Монтаж конструкции занял четыре дня. В мае продолжатся работы по благоустройству тоннеля.
Будет установлено покрытие, которые позволит пограничникам перемещаться по тоннелю на квадроциклах или на другом транспорте.
Вдоль железнодорожной насыпи с обеих сторон дороги будет постороен забор и другая пограничная инфраструктура.