Недовольные войной российские чиновники связываются с ЦРУ 1 17.05.2023, 13:24

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Многие госслужащие РФ стали информаторами разведки США.

Хотя режим Владимира Путина закручивает репрессивные гайки, многие россияне выступают против войны и недовольны происходящим в стране. Это создает питательную среду для вербовки информаторов в том числе среди госслужащих, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на действующих и бывших сотрудников спецслужб США.

ЦРУ и ФБР с прошлой осени используют социальные медиа и публичные выступления, чтобы побудить россиян связываться с ними по безопасным интернет-каналам. Это дало результат, некоторые россияне отреагировали на призыв, сказал газете сотрудник, занимающийся привлечением агентов:

Он отказался сообщить, сколько россиян связалось с ЦРУ и какой информацией они могли поделиться, ссылаясь на секретный характер мероприятий. По его словам, в ЦРУ надеются получить сведения о российской экономике, внешней политике, информационных технологиях, руководстве страны.

Помимо тех, кто находится в России, еще около миллиона человек покинули страну, и с ними американским спецслужбам работать проще. «Мы по всему миру ищем россиян, которым происходящее противно так же, как и нам. Потому что мы открыты для сотрудничества», – говорил в прошлом ноябре Дэвид Марлоу, заместитель директора ЦРУ по оперативной работе.

Чтобы расширить охват, управление 13 мая создало телеграм-канал, где разместило посты и видео с информацией о сотрудничестве и инструкциями, как связаться с ним через браузер Tor, обеспечивающий анонимное соединение и передачу данных в зашифрованном виде.

«Вы военный офицер? Вы работаете в сфере разведки, дипломатии, науки, высоких технологий или имеете дело с людьми, которые этим занимаются? У вас есть информация об экономике или высшем руководстве Российской Федерации? Свяжитесь с нами», — говорится в одном из постов.

Если в середине дня 16 мая у канала было менее 3000 подписчиков, то к 12.30 по Минску 17 мая – более 10 200. А первое из двух видео и текстовое обращение просмотрели более 250 000 человек.

Россияне могут связаться с представителями США в любое время и в любом месте по своему выбору, а видеоролики доносят до них информацию, что «мы здесь и можем безопасно взаимодействовать с ними», поясняет бывший офицер ЦРУ Дэниел Хоффман, возглавлявший московскую резидентуру. Это «уважительный» подход, «нацеленный на тех, кто занимает выжидательную позицию».

Особенно важно было обратиться к россиянам в преддверие украинского контрнаступления, добавляет Хоффман: нужно быть готовым к тому, что его последствия, если оно будет успешным, могут побудить некоторых активнее идти на контакт с американской разведкой.

Даже если с помощью таких действий удастся привлечь к сотрудничеству всего одного информатора, «это уже будет отличной операцией», считает он.

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