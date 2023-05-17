Политзаключенного из Гомеля приговорили к пяти годам колонии 17.05.2023, 15:15

Приговор вынес судья Руслан Царук.

Гомельским областным судом в закрытом судебном заседании 10 мая вынесен приговор по уголовному дело в отношении политзаключенного Виктора Ерёменко, обвинённого в «разжигании иной социальной вражды либо розни» по ч. 1 ст. 130 Уголовного кодекса и «других преступлениях».

Судебный процесс, начавшийся ещё 21 апреля, вёл судья Руслан Царук, сообщают правозащитники. Обстоятельства дела, кроме приговора, пока неизвестны.

По итогу, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях строгого режима.

Мобильный телефон, принадлежащий политзаключенному, изъят в «доход государства».

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