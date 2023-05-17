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В России заявили о новой атаке дронов на Москву

  • 17.05.2023, 15:29
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В России заявили о новой атаке дронов на Москву

Беспилотник имел необычную «начинку».

В России заявили об очередной атаке дронов на Москве. Утром российское пропагандистское агентство РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщило, что в лесополосе возле Тарутино в Калужской области обнаружили обломки беспилотника, но боеприпасов на дроне не было.

Baza сообщает, что БПЛА обнаружил водитель большегруза еще вчера – около 19 часов. Якобы он стал свидетелем громкого взрыва, после которого полетела волна грязи, обломков и веток.

«Беспилотник, упавший в Калужской области, летел на сверхмалой высоте и зацепился за кроны деревьев. … По предварительным данным, БПЛА летел в сторону Москвы», – пишет Telegram-канал.

Источники Baza утверждают, что боеприпасы на дроне все же были. По данным источников, дрон был начинен поражающими элементами – «маленькими шариками». Основную часть беспилотника найти не могут.

В начале месяца российские оккупанты заявили, что якобы московский Кремль был атакован беспилотниками. В сети появились видео взрывов над куполом Сенатского дворца в Кремле.

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