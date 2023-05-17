Белорусы вывесили на опоре ЛЭП бело-красно-белый и украинские флаги

Белорусы вывесили на опоре ЛЭП бело-красно-белый и украинские флаги2
- 17.05.2023, 15:58
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Акцию провели в Минске.
За вывешенные в октябре 2022-го года бело-красно-белый и украинский флаги в Минске группе минчан предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса.
Как сообщил Следственный комитет, в октябре прошлого года 36-летний индивидуальный предприниматель с друзьями решил вывесить бело-красно-белый и украинские флаги. Замысел был реализован на высоковольтной опоре, расположенной на пересечении улиц Рафиева и Семеняко: два человека вывешивали флаги, а остальные участники контролировали обстановку, находясь внизу.
Уже на следующий день в одном из телеграм-каналов появилась публикация о проведенной акции. Через несколько дней минчан задержала милиция. Также 36-летнего политзаключенного обвинили в размещении в интернете комментариев, которые «оскорбляют Лукашенко», а также в том, что он неоднократно переводил деньги для финансирования «экстремистской деятельности».
В результате всем минчанам предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса. К пятерым из них с санкции прокурора применена мера пресечения в виде заключения под стражу.