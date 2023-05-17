Белорусы вывесили на опоре ЛЭП бело-красно-белый и украинские флаги 2 17.05.2023, 15:58

5,332

Акцию провели в Минске.

За вывешенные в октябре 2022-го года бело-красно-белый и украинский флаги в Минске группе минчан предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Как сообщил Следственный комитет, в октябре прошлого года 36-летний индивидуальный предприниматель с друзьями решил вывесить бело-красно-белый и украинские флаги. Замысел был реализован на высоковольтной опоре, расположенной на пересечении улиц Рафиева и Семеняко: два человека вывешивали флаги, а остальные участники контролировали обстановку, находясь внизу.

Уже на следующий день в одном из телеграм-каналов появилась публикация о проведенной акции. Через несколько дней минчан задержала милиция. Также 36-летнего политзаключенного обвинили в размещении в интернете комментариев, которые «оскорбляют Лукашенко», а также в том, что он неоднократно переводил деньги для финансирования «экстремистской деятельности».

В результате всем минчанам предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса. К пятерым из них с санкции прокурора применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».