Белорусские власти продают зубров в Россию 5 17.05.2023, 16:04

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Краснокнижных животных уже в мае увезут в Башкортостан.

Партию белорусских зубров привезут в Башкортостан уже в мае. Вторую доставят в начале осени, сообщает «Еврорадио». Об этом заявил представитель Башкортостана при российском торговом представительстве в Беларуси Константин Климин.

«Проведена большая работа, подготовлена вся документация по нужным нормам содержания краснокнижных животных. Научное сообщество подготовило план действий, каким образом можно было бы адаптировать популяцию белорусских зубров в Башкортостане. Также выбрано место — это Мурадымовское ущелье», — сообщил Климин.

В мае в Башкортостан планируется ввезти пять зубров, в сентябре — тринадцать. Российская сторона полагает, что путем дальнейшего скрещивания удастся вывести тот вид животного, который будет более адаптивен к условиям средней полосы России.

Передать Башкортостану несколько зубров Беларусь согласилась в середине января, тогда в Минск с визитом приезжал глава этого российского региона Радий Хабиров.

Цена покупки не называется.

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