Защитные шлемы времен Второй мировой войны все еще в активном ходу в ВС Беларуси 17.05.2023, 16:40

2,096

Им уже более 80 лет.

На фото (верхний ряд) — военнослужащие срочной службы, призванные в апреле-мае в 19-ю и 120-ю механизированную бригады вооруженных сил Беларуси на «занятиях по огневой подготовке». Обращают на себя внимание их защитные шлемы. Судя по фото, на военнослужащих шлемы СШ-40 (стальной шлем образца 1940 года) и СШ-68 (стальной шлем образца 1968 года), пишет телеграм-канал «Беларускі Гаюн».

На дворе 2023-ий год, но, как видим, обеспечение защитными средствами всей армии все еще в процессе.

Стоит отметить, что Минобороны Беларуси закупает современные защитные шлемы. Например, в 2022 году было закуплено 2500 комплектов изделия «Шлем защитный (арамидный) или аналог», которые должны поступить заказчику до конца ноября 2023 года. По разным данным, общая численность ВС РБ составляет от 65 до 70 тысяч человек (из них военнослужащих — от 45 до 48 тысяч). При таких объемах закупок шлемов процесс их замены в войсках затянется на годы.

При этом согласно плану госзакупок МО РБ на 2022 год планировалось закупить 10 000 шлемов. А в плане госзакупок МО РБ на 2023 год защитные шлемы отсутствуют.

Также отметим, что иногда для «осовременивания» шлемов СШ-40/68 еще применяются тканые чехлы. Но чехлов, наверное, срочникам 19-й и 120-й бригад просто не хватило.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».