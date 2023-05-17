Под Бахмутом погиб боец полка Калиновского
- 17.05.2023, 17:11
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Еще четверо пропали без вести.
Полк имени Кастуся Калиновского опубликовал официальное заявление:
— Во время операции под Бахмутом батальон «Волат» полка Калиновского понес потери. К сожалению, один боец погиб. Еще четверо, на данный момент, считаются пропавшими без вести, но они точно не в плену.
Раскрывать подробности операции мы не можем. Также личности бойцов не раскрываются в целях безопасности.
Еще несколько бойцов получили ранения разной степени тяжести. Сейчас их жизни ничего не угрожает.
Это тяжелый день не только для полка Калиновского, но и для всего белорусского народа. Эта война продолжает забирать белорусских героев, которые отдали самое дорогое для победы над агрессором — собственную жизнь.