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Под Бахмутом погиб боец полка Калиновского

  • 17.05.2023, 17:11
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Под Бахмутом погиб боец полка Калиновского

Еще четверо пропали без вести.

Полк имени Кастуся Калиновского опубликовал официальное заявление:

— Во время операции под Бахмутом батальон «Волат» полка Калиновского понес потери. К сожалению, один боец погиб. Еще четверо, на данный момент, считаются пропавшими без вести, но они точно не в плену.

Раскрывать подробности операции мы не можем. Также личности бойцов не раскрываются в целях безопасности.

Еще несколько бойцов получили ранения разной степени тяжести. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Это тяжелый день не только для полка Калиновского, но и для всего белорусского народа. Эта война продолжает забирать белорусских героев, которые отдали самое дорогое для победы над агрессором — собственную жизнь.

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