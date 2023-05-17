Ученые создали первый полноразмерный скан «Титаника» 17.05.2023, 18:13

Фотофакт.

Ученые Magellan Ltd. совместно с британским телевизионным продакшном Atlantic Productions создали первый полноразмерный скан «Титаника». Паркс Стефенсон, занимающийся изучением культового судна, заявил, что это «один из первых крупных шагов на пути к тому, чтобы история «Титаника» стала научно обоснованной, а не спекулятивной».

Magellan Ltd. — компания, которая занимается составлением глубоководных карт. На составленном ею скане «Титаник» виден полностью. Он разделен на две части — носовую и кормовую, между ними приблизительно 800 метров. Судно разломилось при погружении, и корма врезалась в морское дно. Стефенсон считает, что скан поможет понять механику этого падения. Вокруг двух частей «Титаника» лежит большое количество обломков.

Помимо обломков, на скане можно разглядеть различные предметы, также разбросанные вокруг «Титаника»: декоративные металлические конструкции, статуи, закрытые бутылки шампанского, обувь и другое.

«Титаник» был крупнейшим судом в мировой истории на начало XX века. Это британский трансатлантический пассажирский пароход, второй лайнер класса «Олимпик» компании White Star Line. Он потерпел крушение во время первого же рейса, столкнувшись с айсбергом в Северной Атлантике. Это произошло в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года. По разным оценкам, тогда погибли от 1490 до 1635 человек.

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