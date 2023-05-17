Китай объявил Владивосток внутренним портом 1 17.05.2023, 19:56

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Теперь китайские грузы будут проходить через Владивосток без таможенных процедур.

Главное таможенное управление Китая объявило Владивосток транзитным портом для внутренней торговли, сообщает VPost cо ссылкой на заявление представительства МИД России во Владивостоке.

Отныне грузы, которые отправляются из одной провинции Китая в другую, будут проходить через Владивосток без таможенных процедур.

Решение вступает в силу с 1 июня и коснется товаров, следующих с северо-востока КНР на юг. Если раньше из граничащей с РФ провинции Цзилинь грузы обычно вывозились на противоположный конец Китая, преодолевая 1000 км до портов Желтого моря, то теперь их можно будет везти лишь пару сотен километров до Владивостока. Там контейнеры без будут перегружаться на суда и отправляться к получателю.

Для Китая возможность сократить сухопутную часть логистического маршрута с севера-востока на юг в пять раз очень важна: в стране утвержден стратегический план по возрождению промышленности в Северо-Восточном Китае, предусматривающий бурный рост производства. Но пока не ясно, справится ли инфраструктура Владивостока с увеличением грузопотока, если оно будет достаточно заметным, говорят источники VPost в сфере перевозок.

В сентябре-декабре прошлого года в порту Владивостока образовались пробки, а судам приходилось ждать разгрузки по две недели. Не исключено, что к осени заторы возникнут снова, говорят собеседники издания.

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