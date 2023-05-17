NYT: Успехи ВСУ под Бахмутом укрепили шансы Украины на переломный момент 17.05.2023, 20:00

Украинские силы перехватили инициативу.

Украинские военные в последние дни сообщают об освобождении части территорий под Бахмутом. Хотя независимые наблюдатели пока не могут подтвердить, в какой степени эти заявления верны, продвижение даже на несколько километров за несколько дней – огромное достижение, учитывая, что российские войска завоевывали эти километры неделями и даже месяцами.

Успехи, пусть небольшие, в битве, которая длится уже девять месяцев, поднимают боевой дух среди украинских военнослужащих – особенно с учетом того факта, что они достигнуты регулярными, измотанными в боях частями, а не теми, что специально подготовлены для полномасштабного контрнаступления.

Силы обороны в воскресенье и понедельник продвинулись в некоторых местах на флангах вокруг Бахмута на расстояние от 350 метров до 2 километров, сообщил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона. На севере и юге в пригороде Бахмута отвоевано около 20 квадратных километров, написала в среду в Телеграме замминистра обороны Анна Маляр. Командир десантно-штурмового батальона «Айдар» майор Александр Панцирный подтвердил, что украинские силы «перехватили инициативу на флангах, к северу и югу от города», отмечает The New York Times (NYT).

Об успехах украинских войск на прошлой неделе также сообщал глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин: «Фланги сыпятся, фронт проваливается». При этом и Череватый, и Маляр отмечают, что российские войска понемногу продвигаются в самом Бахмуте, продолжая уничтожать его артиллерийским огнем.

Роль Бахмута

Украинские власти неоднократно заявляли, что для начала полномасштабной операции, призванной освободить оккупированные территории, нужны дополнительные наступательные вооружения от союзников – танки, бронемашины, ракеты, а также боеприпасы. Оружие поступает партиями, и контрнаступление начнется, когда у ВСУ будет необходимый минимум вооружений, говорил на прошлой неделе Владимир Зеленский.

Но успехи под Бахмутом достигнуты без применения основных видов западных вооружений, таких как боевые машины пехоты Bradley или танки Leopard, обращает внимание Конрад Музыка, военный аналитик польской Rochan Consulting. Также не использовались части, которые прошли специальную подготовку для участия в контрнаступлении, говорит Череватый.

В начале апреля сообщалось, что для него сформированы восемь подразделений общей численностью 40 000 человек.

Кроме того, сказал Музыка NYT, украинские контрудары под Бахмутом в очередной раз выявили «фундаментальные проблемы российской армии – отсутствие взаимодействия между регулярными частями и подразделениями ЧВК «Вагнер», плохую связь и низкий боевой дух».

Российские войска в последние дни стали усилили артиллерийские обстрелы Бахмута – видимо, чтобы, потеряв окраины, пробиться в центре города, рассказал The Wall Street Journal (WSJ) полковник Роман Гирщенко из 127-й бригады территориальной обороны. По его словам, успехи в пригородах частично объясняются тем, что его бригада и другие части удерживали крупные российские силы в центре Бахмута: «Мы заставили врага стянуть против нас свои резервы».

По данным США, только с декабря по апрель Россия потеряла в бахмутской операции более 100 000 человек, включая более 20 000 погибших в ходе боевых действий; об этом в начале мая заявлял координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. При этом на каждого убитого украинского военнослужащего приходится как минимум пять российских, писала в марте CNN со ссылкой на разведку НАТО.

Многие западные аналитики да и украинские солдаты задавались вопросом, зачем нужно такой ценой удерживать Бахмут, не имеющий важного стратегического значения. Но Филипс О’Брайен, профессор стратегических исследований Университета Сент-Эндрюс в Шотландии (он был одним из немногих на Западе, кто еще до войны полагал, что Россия завязнет в Украине), считает это здравым решением:

«Украине отчаянно нужно было ослабить Россию перед контрнаступлением».

Заставив российское командование стянуть под Бахмут огромные резервы, Украина не только ослабила вражескую армию, но и не дала ей готовиться к отражению атаки и строить оборонительные сооружения в других регионах, говорит О’Брайен: «Последнее, что было нужно Украине, – чтобы Россия перешла к обороне».

«Вы можете видеть результаты»

Успехи последних дней под Бахмутом подняли боевой дух в украинских частях, сказал WSJ военврач 93-й механизированной бригады, тогда как еще неделю назад его сослуживцы подвергали сомнению необходимость защиты города. «У меня появилась надежда», – признался он.

Чреватый высказался более решительно:

«Мы заманили врага в бахмутскую ловушку. Он потерял невероятное количество живой силы. И мы продолжаем пускать врагу кровь».

Одной из главных задач украинской армии в ходе контрнаступления должно стать освобождение территорий на юге страны с целью перерезать «сухопутный мост» из Крыма, по которому снабжаются российские войска, говорят военные эксперты. Но Украина вряд ли начнет атаку «в лоб» там, где ее больше всего ждут. Прошлой осенью обманный маневр на юге – наступление под Херсоном, на котором было сосредоточено все внимание, – позволил неожиданным ударом освободить территории на северо-востоке. Если в этот раз Украина, например, начнет свое масштабное контрнаступление с освобождения Бахмута, это станет для российских сил не только военным поражением, но и колоссальным психологическим ударом.

В российских частях раздают листовки, предупреждая об украинском нападении, пишет WSJ со ссылкой на фотографии, которыми с ней поделились украинские военные. Наступление будет внезапным и «со 100%-но вероятностью – ночью».

Сержант Роман Трохымец из 3-й отдельной штурмовой бригады, атаковавшей российские позиции под Бахмутом, сказал WSJ, что, несмотря на потери, настроение в его части «очень хорошее»: «Долгие месяцы была оборона, оборона, оборона. Было очень тяжело. Наконец мы больше не обороняемся, и вы можете видеть результаты».

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