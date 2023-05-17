Тихановская обсудила санкции против белорусского калия с премьером Португалии 9 17.05.2023, 20:41

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По данным СМИ, Лиссабон требует снять ограничения.

Светлана Тихановская призвала не требовать смягчения санкций против белорусских калия. Об этом она говорила на встрече с премьер-министром Португалии Антониу Кошта на саммите Совета Европы, пишет телеграм-канал «Позірк».

Светлана Тихановская и Антониу Кошта провели встречу в рамках Совета Европы в исландском Рейкьявике. В том числе речь шла о возможном снятии санкции с белорусских калийных удобрений.

Светлана Тихановская подчеркнула, что смягчение санкций в отношении белорусского калия из Беларуси невозможно, поскольку это «не решит проблему продовольственного кризиса, а приведет к еще большей безнаказанности режима».

По мнению Тихановской, необходимо искать другое решение, в том числе «путем подключения производителей калийных удобрений из третьих стран».

Политики также договорились провести в Лиссабоне встречу с представителями белорусских компаний, чтобы обсудить и улучшить условия их работы. Премьер Португалии пригласил Тихановскую посетить его страну осенью.

Напомним, ранее журналист «Радио Свобода» в Брюсселе Рикард Йозвяк утверждал, что Португалия, Бельгия, Нидерланды и Франция выступают за вывод белорусских калийных удобрений из-под санкций, так как опасаются голода в странах Южного полушария.

17 мая Тихановская также встретилась с президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы Тайни Коксом.

Они обсудили работу Контактной группы Совета Европы, в рамках которой уже запущены несколько проектов, а также ситуацию с депортацией украинских детей в Россию и Беларусь и причастность к этому белорусских властей. Стороны договорились, чтобы этот вопрос был поднят на ближайших встречах на сессиях ПАСЕ и был включен в доклад по Украине.

Тихановская и Кокс также обсудили шаги, которые нужно предпринимать для вступления Беларуси в Совет Европы, и договорились о том, что представители белорусского гражданского общества будут участвовать в заседаниях ПАСЕ с правом наблюдателей.

Светлана Тихановская принимает участие в саммите Совета Европы в Рейкьявике (Исландия) 16−17 мая. Она представляет Беларусь как специальный гость, несмотря на то, что наша страна не является членом организации.

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