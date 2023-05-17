Столтенберг: НАТО продолжит поддерживать Украину, даже если контрнаступление не будет очень успешным 1 17.05.2023, 20:57

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Все оперативные решения о контрнаступлении будут принимать сами украинцы.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса продолжат поддерживать Украину, даже если контрнаступление ВСУ окажется не столь успешным, как ожидается. Об этом он сказал в интервью телеканала «Дождь», опубликованном 17 мая.

«Да, безусловно. Мы будем продолжать поддерживать Украину. Мы абсолютно четко говорили об этом много раз. Об этом говорили многие лидеры государств, и когда в июле будет саммит в Вильнюсе, я рассчитываю, что там будет сделано заявление всеми странами – членами НАТО о том, что они продолжат поддерживать Украину», – ответил генсек НАТО на вопрос об этом.

Столтенберг подчеркнул, что все оперативные решения о контрнаступлении будут принимать сами украинцы.

«Мы только поддерживаем Украину в процессе освобождения ее территорий. Как это будет происходить — одно большое наступление или несколько отдельных наступлений — это будут решать не страны НАТО, а сами украинцы. Мы, со своей стороны, будем оказывать необходимую поддержку столько, сколько это необходимо», — сказал он.

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