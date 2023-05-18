Войска РФ нанесли ракетный удар по Одессе 1 18.05.2023, 8:29

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Среди гражданских есть погибший и раненые.

Государство-террорист Россия 18 мая нанесла ракетный удар по Одессе. Он пришелся на объект промышленности и привел к жертвам среди гражданских.

Большинство же вражеских ракет защитники неба сбили. Об этом сообщила спикер оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк в эфире телемарафонта.

«В результате ракетной атаки на Одессу есть попадание и погибший», – отметила она.

По ее словам, прилет зафиксирован по объекту промышленности на окраине Одессы. Кроме погибшего, известно также, что еще два человека получили ранения.

«Это охранники этого объекта, гражданские люди», – уточнила Гуменюк.

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