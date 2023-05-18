Войска РФ нанесли ракетный удар по Одессе

Войска РФ нанесли ракетный удар по Одессе1
- 18.05.2023, 8:29
- 4,134
Среди гражданских есть погибший и раненые.
Государство-террорист Россия 18 мая нанесла ракетный удар по Одессе. Он пришелся на объект промышленности и привел к жертвам среди гражданских.
Большинство же вражеских ракет защитники неба сбили. Об этом сообщила спикер оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк в эфире телемарафонта.
«В результате ракетной атаки на Одессу есть попадание и погибший», – отметила она.
По ее словам, прилет зафиксирован по объекту промышленности на окраине Одессы. Кроме погибшего, известно также, что еще два человека получили ранения.
«Это охранники этого объекта, гражданские люди», – уточнила Гуменюк.