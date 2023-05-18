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В Крыму прогремел взрыв на железной дороге

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  • 18.05.2023, 9:02
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В Крыму прогремел взрыв на железной дороге

Движение поездов на участке Симферополь - Севастополь остановлено.

В Крыму прогремел взрыв на железной дороге.

По данным российского издания «База» подрыв ж/д полотна произошел недалеко от Бахчисарая. В результате «диверсии» с путей сошли несколько вагонов поезда.

Позже появилась информация, что взрыв на железной дороге в Симферопольском районе Крыма произошел в 8:20 утра.

В результате происшествия с путей сошли 5 вагонов с зерном.

Движение электропоездов на перегоне Симферополь - Севастополь приостановлено.

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