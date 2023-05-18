Лукашисты снова массово призвали белорусов на «сборы» 3 18.05.2023, 9:57

6,446

Речь идет о двух областях страны.

Вчера, 17 мая, в 191-й группе артиллерии 19-й омбр. началось проведение «учебного сбора» по обслуживанию вооружения, военной и специальной техники с военнообязанными. Заявляется, что «в ходе прохождения «сбора» военнослужащие будут совершенствовать свои военные знания, навыки и умения, полученные ранее в ходе прохождения службы в ВС, окажут значительную помощь в техническом обслуживании военной техники и постановке ее на длительное хранение».

Обзором военных новостей за 17 мая поделился телеграм-канал «Беларускі Гаюн». С военнообязанными, предназначенными на сборы для комплектования органов управления «территориальной обороны» и воинских частей «территориальных войск» в Гомеле, проводятся плановые занятия по инженерной, огневой и медицинской подготовке, а также по РХБ защите.

Военным комиссариатом Чериковского и Краснопольского районов в соответствии с планом подготовки военнообязанных на военные сборы, осуществлена отправка граждан, состоящих в запасе ВС.

В рамках «проверки боевой готовности» одной из воинских частей ВС Беларуси из военного комиссариата Мстиславского района вчера состоялась отправка военнообязанных на военные сборы.

Также и из военного комиссариата города Могилева и Могилевского района состоялась очередная отправка военнообязанных на военные сборы.

В Мозырском районе проводятся учебные сборы с военнообязанными. С военнообязанными проходят занятия в рамках одиночной подготовки. Запасники выполнили упражнения контрольных стрельб из различного стрелкового оружия, а также из ПТРК «Метис», миномета 2Б9 «Василек», из станкового противотанкового гранатомета СПГ-9, а также из зенитной установки. В дальнейшем военнообязанным предстоит охранять «объект жизнеобеспечения».

В военном комиссариате Речицкого и Лоевского районов прошло изучение не менее 70 военнообязанных представителями 72-го объединенного учебного центра.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».