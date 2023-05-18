закрыть
18 мая 2023, четверг, 11:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Появилось первое видео подрыва железной дороги в Крыму

1
  • 18.05.2023, 10:03
  • 7,872
Появилось первое видео подрыва железной дороги в Крыму

Грузовой поезд сошел под откос.

После взрыва на железной дороге в оккупированном Крыму сошел с рельсов грузовой поезд. Об этом сообщила Крымская железная дорога.

В сети также появилось первое видео подрыва железной дороги в Крыму.

Происшествие случилось недалеко от Симферополя. Из-за него движение пригородных поездов на перегоне Симферополь – Севастополь временно приостановлено. На место направлены восстановительные поезда. По информации местных «властей» с рельсов сошли пять вагонов с зерном.

Российские телеграм-каналы пишут, что на железной дороге было заложено взрывное устройств. Взрыв произошел рядом с селом Чистенькое. Повреждено 50 метров путей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Словесная эквилибристика от МТЗ
Словесная эквилибристика от МТЗ Артем Черников
Брянский привет генералу Конашенкову
Брянский привет генералу Конашенкову Юрий Бутусов
Соучастники
Соучастники Ирина Халип
Чистый провал и позор
Чистый провал и позор Леонид Невзлин