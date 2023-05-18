Появилось первое видео подрыва железной дороги в Крыму 1 18.05.2023, 10:03

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Грузовой поезд сошел под откос.

После взрыва на железной дороге в оккупированном Крыму сошел с рельсов грузовой поезд. Об этом сообщила Крымская железная дорога.

В сети также появилось первое видео подрыва железной дороги в Крыму.

Происшествие случилось недалеко от Симферополя. Из-за него движение пригородных поездов на перегоне Симферополь – Севастополь временно приостановлено. На место направлены восстановительные поезда. По информации местных «властей» с рельсов сошли пять вагонов с зерном.

Российские телеграм-каналы пишут, что на железной дороге было заложено взрывное устройств. Взрыв произошел рядом с селом Чистенькое. Повреждено 50 метров путей.

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