В Беларуси значительно ограничили движение грузовиков по дорогам 18.05.2023, 10:15

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фото: trans.info

Решение принял Минтранс.

Минтранс Беларуси ввел временные ограничения нагрузок на оси транспортных средств и самоходных машин на республиканских автодорогах общего пользования. Это предусмотрено постановлением Минтранса от 5 мая 2023 года №22, пишет abw.by.

Документом определен перечень республиканских автомобильных дорог, на которых нагрузки на оси транспортных средств ограничиваются с 25 мая по 31 августа. На дорогах (и их участках), которые вошли в этот перечень, допускается максимальная нагрузка на одиночную ось 6 т.

Постановлением также утвержден перечень транспортных средств, на которые не распространяется действие временных ограничений. Это транспортные средства, перевозящие пассажиров, живых животных, цветы, грузы гуманитарной помощи, лекарственные средства и иные грузы, для сохранности которых требуется соблюдение специального температурного и санитарно-гигиенического режимов. В этот список вошли также колесные тракторы, используемые в сельском хозяйстве.

Как видно, на трассе М1 Брест – Минск – граница РФ ограничения вводиться не будут.

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