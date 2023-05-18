«Все горит, а они бегают»: ВСУ подбили российский «Урал»
- 18.05.2023, 12:31
- 4,172
Удар был нанесен на Сватовском направлении.
На границе Луганской и Харьковской областей украинские военные, противостоящие российской оккупации под Сватовом, провели в ночное время точную работу по ликвидации грузового автомобиля ВС РФ «Урал», передает ТГ-канал «Украина 365» со ссылкой на бойцов харьковской 92-й ОМБр.
«Сватовское направление. Ночная работа ударного дрона по утилизации российского «Урала», - так прокомментировали видео, опубликованное в Сети.
Украинский солдат, наблюдавший за происходящим в специальный оптический прибор, рассказал, как российские оккупанты суетились возле подбитого «Урала».
«Все горит. Они (российские оккупанты - ред.) бегают, суетятся, они просто в шоке. А мне по приколу за этим наблюдать» - говорит он.